Оккупанты атаковали Никопольский район
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Вчера, 12 ноября, российские оккупанты атаковали Никопольский район Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепровского областного совета Николай Лукашук, передает УНН.
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"Российские оккупанты никак не успокоятся. Вечером из тяжелой артиллерии ударили по Мировской общине в Никопольском районе. Жертв нет. Информация о разрушениях выясняется", - отметил он.
Напомним
Российские оккупанты обстреляли Марганецкую, Красногригорьевскую и Никопольскую общины.