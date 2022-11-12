Окупанти атакували Нікопольський район
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Вчора, 12 листопада, російські окупанти атакували Нікопольський район Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпровської обласної ради Микола Лукашук, передає УНН.
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"Російські окупанти ніяк не заспокояться. Ввечері з важкої артилерії вгатили по Мирівській громаді у Нікопольському районі. Жертв немає. Інформація щодо руйнувань з‘ясовується", - зазначив він.
Нагадаємо
Російські окупанти обстріляли Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську громади.