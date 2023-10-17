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оккупанты активизируют попытки окружить Авдеевку - ISW

Киев • УНН

 • 583809 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. российские войска продолжили наступательные операции по окружению Авдеевки, но не достигли успехов и снизили темпы операций в этом районе, однако в ближайшие дни они могут активизировать попытки окружить Авдеевку. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW), передает УНН.

оккупанты активизируют попытки окружить Авдеевку - ISW

Детали

По данным военных экспертов, российские войска, вероятно, будут продолжать наступательные операции в таком сниженном темпе и оставаться угрозой для украинских сил в этом районе, несмотря на то, что сейчас им вряд ли удастся достичь решающего прорыва или окружить Авдеевку.

Любое снижение темпов наступательных действий россиян может быть результатом корректировки тактической обстановки, и в ближайшие дни они могут активизировать попытки окружить Авдеевку.

Украинский военный обозреватель отметил, что российские войска проникли на украинские фланги вокруг Авдеевки и представляют значительную угрозу для украинских позиций, несмотря на то, что вряд ли смогут окружить Авдеевку в ближайшее время.

Аналитики добавляют, что 16 октября российские войска продолжили наступление на этом направлении и недавно достигли определенных успехов, хотя и относительно медленными темпами.

Геолокационные кадры показывают, что российские войска незначительно продвинулись за 3 км от Авдеевки.

Как украинские военные наблюдатели, так и российские источники заявили, что российские силы не достигли желаемого немедленного прорыва, и российские силы столкнулись с большими потерями и, вероятно, более медленными, чем ожидалось, темпами продвижения.

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