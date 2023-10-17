окупанти активізують спроби оточити Авдіївку – ISW
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. російські війська продовжили наступальні операції з оточення Авдіївки, але не досягли успіхів та знизили темпи операцій у цьому районі, проте найближчими днями вони можуть активізувати спроби оточити Авдіївку. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.
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За даними військових експертів, російські війська, ймовірно, продовжуватимуть наступальні операції в такому зниженому темпі й залишатимуться загрозою для українських сил у цьому районі, попри те, що наразі їм навряд чи вдасться досягти вирішального прориву чи оточити Авдіївку.
Будь-яке зниження темпів наступальних дій росіян може бути результатом коригування тактичної обстановки, і найближчими днями вони можуть активізувати спроби оточити Авдіївку.
Український військовий оглядач зазначив, що російські війська проникли на українські фланги навколо Авдіївки та становлять значну загрозу для українських позицій, незважаючи на те, що навряд чи зможуть оточити Авдіївку найближчим часом.
Аналітики додають, що 16 жовтня російські війська продовжили наступ на цьому напрямку і нещодавно досягли певних успіхів, хоча й відносно повільнішими темпами.
Геолокаційні кадри показують, що російські війська незначно просунулися за 3 км від Авдіївки.
Як українські військові спостерігачі, так і російські джерела заявили, що російські сили не досягли бажаного негайного прориву, і російські сили зіткнулися з великими втратами та, ймовірно, повільнішими, ніж очікувалося, темпами просування.
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