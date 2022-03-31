Оккупанты активизировали авиаудары по военным и объектам в четырех городах Луганщины – Генштаб ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Оккупанты активизировали нанесение авиаударов с применением самолетов оперативно-тактической авиации по войскам и объектам в районах населенных пунктов Лисичанск, Рубежное, Попасная, Кременная на Луганщине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
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"На Донецком направлении противник сосредоточивает основные усилия на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное, а также захвате города Мариуполь. Активизировал нанесение авиаударов с применением самолетов оперативно-тактической авиации по войскам и объектам в районах населенных пунктов Лисичанск, Рубежное, Попасная, Кременная. Совершал попытки обхода наших подразделений, успеха не имел", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что враг усиливает группировку на Донецком направлении. Зафиксировано прибытие железнодорожных эшелонов с вооружением и техникой на железнодорожную станцию Ровеньки.
Кроме того, в Генштабе отмечают, что оккупанты продолжают штурмовые действия в городе Мариуполе.
Дополнение
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что россия начала передислокацию войск с киевского и черниговского направления на харьковское и донецкое.
Генштаб сообщал, что основные усилия противника сосредоточены на удержании занимаемых рубежей, подготовке к возобновлению наступательных действий на отдельных направлениях и установлении полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.