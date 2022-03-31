Окупанти активізували авіаудари по військових і об’єктах у чотирьох містах Луганщини – Генштаб ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Окупанти активізували нанесення авіаударів із застосуванням літаків оперативно-тактичної авіації по військах і об’єктах в районах населених пунктів Лисичанськ, Рубіжне, Попасна, Кремінна на Луганщині. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Цитата
"На Донецькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, а також захопленні міста Маріуполь. Активізував нанесення авіаударів із застосуванням літаків оперативно-тактичної авіації по військах і об’єктах в районах населених пунктів Лисичанськ, Рубіжне, Попасна, Кремінна. Здійснював спроби обходу наших підрозділів, успіху не мав", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що ворог посилює угруповання на Донецькому напрямку. Зафіксовано прибуття залізничних ешелонів з озброєнням і технікою на залізничну станцію Ровеньки.
Окрім того, в Генштабі зазначають, що окупанти продовжують штурмові дії в місті Маріуполі.
Доповнення
Секретар Ради Національної безпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив, що росія почала передислокацію військ з київського та чернігівського напрямку на харківський та донецький.
Генштаб повідомляв, що основні зусилля противника зосереджені на утриманні зайнятих рубежів, підготовці до відновлення наступальних дій на окремих напрямках та встановленні повного контролю над територією Донецької і Луганської областей.