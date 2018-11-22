Оксану Маркарову назначили министром финансов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Верховная Рада Украины назначила Оксану Маркарову министром финансов, сообщает корреспондент УНН.
За соответствующее решение проголосовали 242 народные депутаты Украины.
Напомним, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета поддержал назначение Оксаны Маркаровой на пост министра финансов. Соответствующее решение было принято на заседании комитета.
Ранее премьер-министр предложил парламенту утвердить Оксану Маркарову в должности министра финансов Украины.
Напомним, 7 июня 2018 года Кабинет министров Украины на внеочередном заседании правительства возложил исполнение обязанностей министра финансов Украины на первого заместителя министра Оксану Маркарову. К исполнению обязанностей министра она приступила с 8 июня.
До этого, с 29 апреля 2016 года, Маркарова работала в должности первого заместителя министра финансов Украины.
В Министерстве финансов она начала работать с 2015 года на должности заместителя министра финансов Украины - руководителя аппарата.
Отметим, 7 июня Рада проголосовала за увольнение Александра Данилюка с должности министра финансов. Премьер, который подписал представление на его увольнение, заявил, что на заседании правительства Данилюк позволил себе действия, "несовместимые с дальнейшим пребыванием в должности члена Кабинета министров".