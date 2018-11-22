Оксану Маркарову призначили міністром фінансів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Верховна Рада України призначила Оксану Маркарову міністром фінансів, повідомляє кореспондент УНН.
За відповідне рішення проголосували 242 народних депутати України.
Нагадаємо, Комітет Верховної Ради України із питань бюджету підтримав призначення Оксани Маркарової на пост міністра фінансів. Відповідне рішення було прийняте під час засідання комітету.
Раніше прем’єр-міністр запропонував парламенту затвердити Оксану Маркарову на посаді міністра фінансів України.
Нагадаємо, 7 червня 2018 року Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні уряду поклав виконання обов’язків міністра фінансів України на першого заступника міністра Оксану Маркарову. До виконання обов'язків міністра вона приступила з 8 червня.
До цього, з 29 квітня 2016 року, Маркарова працювала на посаді першого заступника міністра фінансів України.
У Міністерстві фінансів вона почала працювати з 2015 року на посад заступника міністра фінансів України – керівника апарату.
Зазначимо, 7 червня Рада проголосувала за звільнення Олександра Данилюка з посади міністра фінансів. Прем'єр, який підписав подання на його звільнення, заявив, що на засіданні уряду Данилюк дозволив собі дії, "несумісні з подальшим перебуванням на посаді члена Кабінету міністрів".