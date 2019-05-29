Окружной админсуд запретил ФГИУ осуществлять приватизацию "Центрэнерго"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Окружной административный суд города Киева 22 мая принял решение о запрете Фонду государственного имущества осуществить приватизацию ПАО "Центрэнерго". Об этом говорится в постановлений и суда, обнародованном в Едином реестре судебных решений, передает УНН.
"Запретить Фонду государственного имущества Украины совершать любые действия по осуществлению приватизации публичного акционерного общества "Центрэнерго", - говорится в постановлении суда.
Так, сообщается, что ООО "Укрдонинвест" обратилось в суд с иском к Фонду госимущества, в котором просило суд, в частности, признать противоправными действия Фонда, по которым предприятие было не допущено к участию в конкурсе с открытостью предложения цены по принципу аукциона по продаже пакета акций "Центрэнерго".
22 мая представитель истца через канцелярию суда подал заявление об обеспечении иска путем установления запрета Фонду госимущества совершать любые действия по осуществлению приватизации "Центрэнерго".
Заявление обосновано тем, что запрет Фонда совершать любые действия с осуществлением приватизации носит временный характер, не отменяет его полномочий в сфере приватизации объекта, не вызывает фактического разрешения спора по существу, а направлено на обеспечение защиты и восстановления нарушенных прав и интересов истца, говорится в постановлении.
"Руководствуясь статьями 150, 151, 241, 248, 294 Кодекса административного судопроизводства Украины Окружной административный суд города Киева принял заявление Общества с ограниченной ответственностью "Укрдонинвест" об обеспечении иска удовлетворить", - говорится в судебном решении.
Как сообщал УНН, 11 апреля Кабинет министров Украины продлил срок для завершения приватизации ПАО "Центрэнерго" до 30 сентября 2019 года.
Напомним, конкурс по продаже пакета акций ПАО "Центрэнерго", который был запланирован на 13 декабря, не состоялся из-за того, что оба претендента не допущены к торгам. Кроме того, владельцем одного из претендентов является лицо, также являющееся основателем и контроллером компаний, зарегистрированных на территории РФ.