Окружний адмінсуд заборонив ФДМУ здійснювати приватизацію "Центренерго"

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Київ • УНН

 • 12492 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. Окружний адміністративних суд міста Києва 22 травня ухвалив рішення про заборону Фонду державного майна здійснити приватизацію ПАТ “Центренерго”. Про це йдеться в ухвалі суду, оприлюдненій в Єдиному реєстрі судових рішень, передає УНН.

“Заборонити Фонду державного майна України вчиняти будь-які дії з здійснення приватизації публічного акціонерного товариства “Центренерго”, — йдеться в ухвалі суду.

Так, повідомляється, що ТОВ “Укрдонінвест” звернулось до суду з позовом до Фонду держмайна, у якому просило суд, зокрема, визнати протиправними дії Фонду, за якими підприємство було не допущено до участі у конкурсі з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону з продажу пакета акцій “Центренерго”.

22 травня представник позивача через канцелярію суду подав заяву про забезпечення позову шляхом встановлення заборони Фонду держмайна вчиняти будь-які дії зі здійснення приватизації “Центренерго”.

Заява обґрунтована тим, що заборона Фонду вчиняти будь-які дії з здійсненням приватизації носить тимчасовий характер, не скасовує його повноважень у сфері приватизації об’єкта, не зумовлює фактичного вирішення спору по суті, а спрямоване на забезпечення захисту та поновлення порушених прав і інтересів позивача, йдеться в ухвалі.

“Керуючись статтями 150, 151, 241, 248, 294 Кодексу адміністративного судочинства України Окружний адміністративний суд міста Києва ухвалив заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрдонінвест“ про забезпечення позову задовольнити”, — йдеться в судовому рішенні.

Як повідомляв УНН, 11 квітня Кабінет міністрів України продовжив строк для завершення приватизації ПАТ “Центренерго” до 30 вересня 2019 року.

Нагадаємо, конкурс з продажу пакету акцій ПАТ “Центренерго”, який був запланований на 13 грудня, не відбувся через те, що обидва претенденти не допущені до торгів. Крім того, власником одного з претендентів є особа, яка також є засновником та контролером компаній, зареєстрованих на території РФ.

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