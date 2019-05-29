Окружний адмінсуд заборонив ФДМУ здійснювати приватизацію "Центренерго"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Окружний адміністративних суд міста Києва 22 травня ухвалив рішення про заборону Фонду державного майна здійснити приватизацію ПАТ “Центренерго”. Про це йдеться в ухвалі суду, оприлюдненій в Єдиному реєстрі судових рішень, передає УНН.
“Заборонити Фонду державного майна України вчиняти будь-які дії з здійснення приватизації публічного акціонерного товариства “Центренерго”, — йдеться в ухвалі суду.
Так, повідомляється, що ТОВ “Укрдонінвест” звернулось до суду з позовом до Фонду держмайна, у якому просило суд, зокрема, визнати протиправними дії Фонду, за якими підприємство було не допущено до участі у конкурсі з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону з продажу пакета акцій “Центренерго”.
22 травня представник позивача через канцелярію суду подав заяву про забезпечення позову шляхом встановлення заборони Фонду держмайна вчиняти будь-які дії зі здійснення приватизації “Центренерго”.
Заява обґрунтована тим, що заборона Фонду вчиняти будь-які дії з здійсненням приватизації носить тимчасовий характер, не скасовує його повноважень у сфері приватизації об’єкта, не зумовлює фактичного вирішення спору по суті, а спрямоване на забезпечення захисту та поновлення порушених прав і інтересів позивача, йдеться в ухвалі.
“Керуючись статтями 150, 151, 241, 248, 294 Кодексу адміністративного судочинства України Окружний адміністративний суд міста Києва ухвалив заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрдонінвест“ про забезпечення позову задовольнити”, — йдеться в судовому рішенні.
Як повідомляв УНН, 11 квітня Кабінет міністрів України продовжив строк для завершення приватизації ПАТ “Центренерго” до 30 вересня 2019 року.
Нагадаємо, конкурс з продажу пакету акцій ПАТ “Центренерго”, який був запланований на 13 грудня, не відбувся через те, що обидва претенденти не допущені до торгів. Крім того, власником одного з претендентів є особа, яка також є засновником та контролером компаній, зареєстрованих на території РФ.