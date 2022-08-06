Отдельные подразделения оккупантов безуспешно пытались продвинуться в район западной окраины Богородичного
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Отдельные подразделения российских захватчиков пытались продвинуться в район западной окраины Богородичного, успеха не имели, отошли. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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«На Славянском направлении противник осуществлял огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Большая Камышеваха, Сулиговка, Довгенькое, Долина, Мазановка, Адамовка, Карнауховка, Курулька, Родное, Дибровно и Маяк. Отдельные подразделения врага пытались продвинуться в район западной окраины Богородичного, успеха не имели, отошли», – говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что на Бахмутском направлении зафиксированы вражеские обстрелы вблизи Бахмута, Соледара, Зайцева, Яковлевки, Кодемы, Юрьевки, Бахмутского, Берестового, Покровского и Иванграда. Российская штурмовая и армейская авиация нанесла удары неподалеку от Зайцева, Соледара, Бахмута, Берестового и Яковлевки.
«Штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлениях Стряповка –Бахмутское, Покровское –Соледар, Покровское–Бахмут, Владимировка–Яковлевка, Возрождение–Вершина, Покровское – Вершина. На всех указанных направлениях враг получил решительный отпор украинских воинов и отошел», - отмечается в сообщении.
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Кроме того, Генштаб сообщает о ситуации по другим направлениям:
· На Волынском и Полесском направлениях обстановка изменений не претерпела. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства республики беларусь.
· На Северском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы недалеко от Янжуловки, Николаевки и Железного Моста Черниговской области, а также возле Новой Гуты, что на Сумщине.
·На Харьковском направлении враг активных наступательных действий не проводил. Задействовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов Прудянки, Дуванки, Золочева и 27 населенных пунктов. Нанес авиационные удары у Верхнего Салтова, Лебяжего и Гусаровки.
·На Краматорском направлении противник наступательных действий не вел. Совершил обстрелы из танков и артиллерии вблизи Северска, Серебрянки, Верхнекаменского, Дроновки, Донецкого, Григорьевки, Разниковки, Николаевки, Спорного, Звоновки, Переездного, Калеников, Долины и Выемки.
· На Новопавловском и Запорожском направлениях противник совершал обстрелы возле Новомихайловки, Шевченко, Великой Новоселки, Запорожья, Железнодорожного, Новоданиловки, Зеленого Поля и Волшебного. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Темировка, Малые Щербаки, Новоандреевка, Свободное Поле, Новоселка, Угледар, Павловка и Пречистовка.
· В Южнобужском направлении противник систематическим применением имеющихся средств огневого поражения по линии столкновения и в глубине обороны пытается удержать занятые позиции и не допустить создания Силами обороны благоприятных условий для восстановления наступления и освобождения временно захваченной территории.
· Оккупанты задействовали армейскую авиацию для ударов неподалеку от Андреевки. Активно проводили воздушную разведку района беспилотными летательными аппаратами.