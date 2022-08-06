Окремі підрозділи окупантів безуспішно намагалися просунутися в район західної околиці Богородичного
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Окремі підрозділи російських загарбників намагалися просунутися в район західної околиці Богородичного, успіху не мали, відійшли. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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«На Слов’янському напрямку противник здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Велика Комишуваха, Сулигівка, Довгеньке, Долина, Мазанівка, Адамівка, Карнаухівка, Курулька, Рідне, Дібрівне, Грушуваха, Богородичне та Маяк. Окремі підрозділи ворога намагалися просунутися в район західної околиці Богородичного, успіху не мали, відійшли», - йдеться в повідомленні.
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Повідомляється, що на Бахмутському напрямку зафіксовано ворожі обстріли поблизу Бахмута, Соледара, Зайцевого, Яковлівки, Кодеми, Юріївки, Бахмутського, Берестового, Покровського та Іванграда. Російська штурмова та армійська авіація завдала ударів неподалік Зайцевого, Соледара, Бахмута, Берестового і Яковлівки.
«Штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне положення в напрямках Стряпівка – Бахмутське, Покровське – Соледар, Покровське – Бахмут, Володимирівка – Яковлівка, Відродження – Вершина, Покровське – Вершина. На всіх вказаних напрямках ворог отримав рішучу відсіч українських воїнів та відійшов», - зазначається в повідомленні.
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Окрім того, Генштаб повідомляє про ситуацію на інших напрямках:
· На Волинському та Поліському напрямках обстановка змін не зазнала. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору республіки білорусь.
· На Сіверському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли неподалік Янжулівки, Миколаївки та Залізного Мосту Чернігівської області, а також біля Нової Гути, що на Сумщині.
· На Харківському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив. Задіяв ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів Прудянки, Дуванки, Золочева та ще 27 населених пунктів. Завдав авіаційних ударів біля Верхнього Салтова, Леб’яжого та Гусарівки.
· На Краматорському напрямку противник наступальних дій не вів. Здійснив обстріли із танків та артилерії поблизу Сіверська, Серебрянки, Верхньокам’янського, Дронівки, Донецького, Григорівки, Різниківки, Миколаївки, Спірного, Званівки, Переїзного, Калеників, Долини та Виїмки.
· На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснював обстріли біля Новомихайлівки, Шевченко, Великої Новосілки, Запоріжжя, Залізничного, Новоданилівки, Зеленого Поля та Чарівного. Завдав авіаударів в районах населених пунктів Темирівка, Малі Щербаки, Новоандріївка, Вільне Поле, Новосілка, Вугледар, Павлівка та Пречистівка.
· На Південнобузькому напрямку противник систематичним застосуванням наявних засобів вогневого ураження по лінії зіткнення та в глибині оборони намагається утримати зайняті позиції та не допустити створення Силами оборони сприятливих умов для відновлення наступу та звільнення тимчасово захопленої території.
· Окупанти задіяли армійську авіацію для ударів неподалік Андріївки. Активно вели повітряну розвідку району безпілотними літальними апаратами.