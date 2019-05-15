Отдельные депутаты блокируют принятие "аптечного" закона - Сысоенко

Она напомнила, что доработанный законопроект (№ 8591-д) был поддержан профильным комитетом. Однако, впоследствии, отдельные депутаты потребовали переголосования. Этот вопрос сейчас стоит первым в повестке дня заседания Комитета, однако кворум для его рассмотрения не могут собрать уже 5-й раз подряд.

"Народные депутаты комитета, которые голосовали против, и которые сейчас блокируют возможность рассмотрения законопроекта, они требуют от председателя комитета отмены решения комитета по этому документу. В связи с тем, что уже 5-й раз не собирается заседание комитета по вопросам здравоохранения, и при отсутствии народных депутатов и отсутствия кворума - мы не можем преодолеть это вопрос, который стоит первым в рассмотрении (по рассмотрению вопроса об отмене предварительного голосования за проект № 8591-д), - пояснила она.

Сысоенко добавила, что как только соберется Комитет - вопрос будет решен в первую очередь.

"И я уверена, что решение комитета (о поддержке законопроекта - ред.) будет сохранено. А после того будут все юридические основания вынести его в зал на голосование", - резюмировала депутат.

Как писал УНН, законность прохождения "аптечного законопроекта" через Комитет ВР по вопросам здравоохранения подтвердил регламентный комитет.

Также напомним, документ № 8591-д предусматривает ограничение влияния сетевого аптечного бизнеса на фармрынок с целью снижения цен на лекарства и обеспечения прозрачной конкуренции.

В поддержку указанного законопроекта выступили представители малого и среднего аптечного бизнеса. Владельцы же сетевых аптек категорически против его принятия.