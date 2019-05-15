Окремі депутати блокують ухвалення “аптечного” закону - Сисоєнко

Вона нагадала, що доопрацьований законопроект (№ 8591-д) був підтриманий профільним комітетом. Проте, згодом, окремі депутати почали вимагати переголосування. Це питання наразі стоїть першим у порядку денному засідання Комітету, однак кворум для його розгляду не можуть зібрати вже 5-й раз поспіль.

“Народні депутати комітету, які голосували проти, і які зараз блокують можливість розгляду законопроекту, вони вимагають від голови комітету відміни рішення комітету по цьому документу. У зв’язку із тим, що вже 5-й раз не збирається засідання комітету з питань охорони здоров’я, і за відсутності народних депутатів і відсутності кворуму — ми не можемо подолати це питання, яке стоїть першим на розгляді (щодо розгляду питання про скасування попереднього голосування за проект № 8591-д), — пояснила вона.

Сисоєнко додала, що як тільки збереться Комітет — питання буде вирішено першочергово.

“І я впевнена, що рішення комітету (про підтримку законопроекту — ред.) буде збережено. А після того будуть всі юридичні підстави винести його в зал на голосування”, — резюмувала депутат.

Як писав УНН, законність проходження “аптечного законопроекту” через Комітет ВРУ з питань охорони здоров’я підтвердив регламентний Комітет.

Також нагадаємо, документ № 8591-д передбачає обмеження впливу мережевого аптечного бізнесу на фармринок з метою зниження цін на ліки та гарантування прозорої конкуренції.

На підтримку вказаного законопроекту виступили представники малого та середнього аптечного бізнесу. Власники ж мережевих аптек категорично проти його ухвалення.