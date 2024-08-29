Оккупированная Евпатория частично осталась без света из-за аварии

Ряд улиц в оккупированной Евпатории остался без электроэнергии из-за аварии. Без света осталось 5474 человека. Об этом сообщает Крым.Реалии, передает УНН.

Детали

Как сообщает издание со ссылкой на «Крымэнерго», частично без света остались улицы Горького, Демишева, Кирова, Маяковского, Московская, Некрасова, Пушкина, Советская, а также проспект Победы.

Заместитель министра топлива и энеретики Крыма Владимир Воронкин заявил, что без света осталось 5474 человека, а причиной отключения назвал «технологическое нарушение в сети „Крымэнерго“.

Напомним,

На прошлой неделе в Ялте также сообщалось о частичном обесточивании из-за аварии.