Окупована Євпаторія частково залишилася без світла через аварію
Київ • УНН
В окупованій Євпаторії сталася аварія в електромережі, внаслідок якої без світла залишилося 5474 людей. Знеструмлено частину вулиць, включаючи Горького, Кірова, Пушкіна та проспект Перемоги.
Низка вулиць в окупованій Євпаторії залишилася без електроенергії через аварію. Без світла залишилося 5474 людей. Про це повідомляє Крим.Реалії, передає УНН.
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Як повідомляє видання із посиланням на "Крименерго", частково без світла залишилися вулиці Горького, Демишева, Кірова, Маяковського, Московська, Некрасова, Пушкіна, Радянська, а також проспект Перемоги.
Заступник міністра палива та енеретики Криму Володимир Воронкін заявив, що без світла залишилося 5474 людей, а причиною відключення назвав "технологічне порушення в мережі "Крименерго".
Нагадаємо
На минулому тижні в Ялті також повідомлялося про часткове знеструмлена через аварію.