Оккупанты за сутки нанесли 7 ракетных и 65 авиационных ударов по Украине

Противник за прошедшие сутки нанес 7 ракетных и 65 авиационных ударов по Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки произошло 89 боевых столкновений. В общем враг нанес 7 ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 44 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения - говорится в сообщении.

Сообщается, что разрушениям и повреждениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Дополнение

В Кировоградской области сегодня утром во время ракетной атаки армии рф отработали силы противовоздушной обороны. Предварительно, в результате атаки нет пострадавших и разрушений.