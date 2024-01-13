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Оккупанты за сутки нанесли 7 ракетных и 65 авиационных ударов по Украине

Киев  •  УНН

13 январь 2024, 07:19  •  23049 просмотра

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За минувшие сутки российские войска выпустили 7 ракет и нанесли 65 авиаударов по Украине, что привело к жертвам и разрушениям среди гражданского населения.

Противник за прошедшие сутки нанес 7 ракетных и 65 авиационных ударов по Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки произошло 89 боевых столкновений. В общем враг нанес 7 ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 44 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения 

- говорится в сообщении.

Сообщается, что разрушениям и повреждениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Дополнение

В Кировоградской области сегодня утром во время ракетной атаки армии рф отработали силы противовоздушной обороны. Предварительно, в результате атаки нет пострадавших и разрушений.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
Окупанти за добу завдали 7 ракетних та 65 авіаційних ударів по Україні
Occupants carried out 7 missile and 65 air strikes in Ukraine over the last day
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Оккупанты за сутки нанесли 7 ракетных и 65 авиационных ударов по Украине

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