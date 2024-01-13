Оккупанты за сутки нанесли 7 ракетных и 65 авиационных ударов по Украине
Киев • УНН
За минувшие сутки российские войска выпустили 7 ракет и нанесли 65 авиаударов по Украине, что привело к жертвам и разрушениям среди гражданского населения.
Противник за прошедшие сутки нанес 7 ракетных и 65 авиационных ударов по Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
За прошедшие сутки произошло 89 боевых столкновений. В общем враг нанес 7 ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 44 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения
Сообщается, что разрушениям и повреждениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Дополнение
В Кировоградской области сегодня утром во время ракетной атаки армии рф отработали силы противовоздушной обороны. Предварительно, в результате атаки нет пострадавших и разрушений.
Оккупанты за сутки нанесли 7 ракетных и 65 авиационных ударов по Украине
За минувшие сутки российские войска выпустили 7 ракет и нанесли 65 авиаударов по Украине, что привело к жертвам и разрушениям среди гражданского населения.
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