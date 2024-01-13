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На Кіровоградщині вранці спрацювала ППО: попередньо - без постраждалих і руйнувань

Київ • УНН

 • 37763 перегляди

У Кіровоградській області під час ракетної атаки відпрацювала ППО. Попередньо, немає постраждалих і руйнувань.

У Кіровоградській області сьогодні вранці під час ракетної атаки армії рф відпрацювали сили протиповітряної оборони. Попередньо, внаслідок атаки немає постраждалих і руйнувань. Про це повідомив голова  Кіровоградської ОВА  Андрій Райкович, пише УНН

Друзі! Ранок почався масованою ворожою ракетною атакою. На Кіровоградщині відпрацювали захисники неба. Попередньо - без постраждалих і руйнувань

- написав Райкович у Telegram.

Доповнення

У Полтавській області під час ворожої атаки впала ракета, яка не розірвалася.

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