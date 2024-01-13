На Кировоградщине утром сработала ПВО: предварительно - без пострадавших и разрушений

В Кировоградской области сегодня утром во время ракетной атаки армии рф отработали силы противовоздушной обороны. Предварительно, в результате атаки нет пострадавших и разрушений. Об этом сообщил председатель Кировоградской ОВА Андрей Райкович, пишет УНН.

Друзья! Утро началось массированной вражеской ракетной атакой. На Кировоградщине отработали защитники неба. Предварительно - без пострадавших и разрушений - написал Райкович в Telegram.

Дополнение

В Полтавской области во время вражеской атаки упала ракета, которая не разорвалась.