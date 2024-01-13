На Кировоградщине утром сработала ПВО: предварительно - без пострадавших и разрушений
Киев • УНН
В Кировоградской области во время ракетной атаки отработала ПВО. Предварительно, нет пострадавших и разрушений.
В Кировоградской области сегодня утром во время ракетной атаки армии рф отработали силы противовоздушной обороны. Предварительно, в результате атаки нет пострадавших и разрушений. Об этом сообщил председатель Кировоградской ОВА Андрей Райкович, пишет УНН.
Друзья! Утро началось массированной вражеской ракетной атакой. На Кировоградщине отработали защитники неба. Предварительно - без пострадавших и разрушений
Дополнение
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На Кировоградщине утром сработала ПВО: предварительно - без пострадавших и разрушений
В Кировоградской области во время ракетной атаки отработала ПВО. Предварительно, нет пострадавших и разрушений.
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