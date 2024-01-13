Окупанти за добу завдали 7 ракетних та 65 авіаційних ударів по Україні
Київ • УНН
За минулу добу російські війська випустили 7 ракет і завдали 65 авіаударів по Україні, що призвело до жертв і руйнувань серед цивільного населення.
Противник протягом минулої доби завдав 7 ракетних та 65 авіаційних ударів по Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Протягом минулої доби відбулося 89 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення
Повідомляється, що руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Доповнення
У Кіровоградській області сьогодні вранці під час ракетної атаки армії рф відпрацювали сили протиповітряної оборони. Попередньо, внаслідок атаки немає постраждалих і руйнувань.