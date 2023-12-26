Оккупанты за минувшие сутки обстреляли 84 раза населенные пункты Запорожской области, повреждены дома
Киев • УНН
Российские войска 84 раза обстреляли 19 населенных пунктов Запорожской области, повредив три дома; о пострадавших среди гражданского населения не сообщается.
За прошедшие сутки россияне нанесли 84 удара по 19 населенным пунктам Запорожской области. Повреждены три жилых дома, сообщил председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко, передает УНН.
Детали
84 удара по 19 населенным пунктам Запорожской области - мирные жители не пострадали
Глава ОВА отметил, что за прошедшие сутки оккупанты дважды обстреляли из РСЗО Роботино и атаковали 13 беспилотниками Новоданиловку, Новодаровку, Малиновку, Красное, Чаривне, Роботино и Малую Токмачку.
Кроме того, по территории Гуляйполя, Левадного, Темировки, Полтавки, Белогорья, Преображенки, Каменского, Пятихаток, Степного, Плавней и других городов и сел на линии огня пришлось 69 артударов.
Также поступило 3 сообщения о разрушении жилых домов граждан.
Напомним
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