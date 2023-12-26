Оккупанты за минувшие сутки обстреляли 84 раза населенные пункты Запорожской области, повреждены дома

Вражеская атака "шахедов" на юг: есть попадания в Одесской и Николаевской областях

Одесская и Николаевская области на юге Украины подверглись нападению вражеских "шахедов", которые ударили по инфраструктуре и промышленным объектам, но не повлекли жертв.