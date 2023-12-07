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Оккупанты выпустили по Херсонщине 387 снарядов: целились в жилые кварталы и насосную станцию

Киев  •  УНН

07 декабрь 2023, 06:45  •  5645 просмотра

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Российские войска 88 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 387 снарядов по жилым кварталам и насосной станции, пострадавших за этот день нет.

Российские войска за прошедшие сутки 88 раз обстреляли населенные пункты Херсонской области. Целили в жилые кварталы и сооружения насосной станции. Обошлось без пострадавших.  Об этом сообщил руководитель ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

Отмечается, что за минувшие сутки противник совершил 88 обстрелов, выпустив 387 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", ПТРК, танков, авиации и БПЛА, из них - 1 "Shahed".

По городу Херсон враг выпустил 29 снарядов.

российские военные попали  в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и сооружения насосной станции в Бериславском районе. Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет

- написал Прокудин в Telegram.

Дополнение

5 декабря из-за российской агрессии на Херсонщине погибли 3 человека, еще 7 - получили ранения. 

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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