Оккупанты в течение дня 54 раза обстреляли приграничье Сумщины - ОВА
Киев • УНН
22 сентября российские войска совершили 54 обстрела приграничных территорий Сумской области. Атаки включали артиллерию, минометы, РСЗО, FPV-дроны и сброс боеприпасов с БПЛА, зафиксировано 150 взрывов.
22 сентября россияне совершили 54 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 150 взрывов. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
Отмечается, что обстрелам подверглись Николаевская, Хотинская, Миропольская, Белопольская, Речковская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Глуховская, Эсманьская, Шалыгинская, Свеская, Середино-Будская громады.
- Хотинская община: враг бил из артиллерии (10 взрывов), минометов (4 взрыва), осуществил пуск КАБ (3 взрыва).
- Белопольская община: россияне ударили из РСЗО (3 взрыва), FPV дронами (2 взрыва), сбросили ВОГ с 2 БпЛА (9 взрывов) и КАБ (1 взрыв).
- Николаевская громада: осуществлены пуски КАБ (3 взрыва), артиллерийский обстрел (2 взрыва).
- Краснопольская громада: зафиксирована атака FPV дроном (3 взрыва), артиллерийский обстрел (5 взрывов), сброс ВОГ с 1 БпЛА (3 взрыва).
- Великописаревская громада: произошли атака FPV дронами (8 взрывов), сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва), минометный обстрел (6 взрывов), артобстрел (4 взрыва).
- Глуховская община: нанесены удары КАБ (2 взрыва).
- Речковская община: осуществлен пуск КАБ (2 взрыва).
- Шалыгинская громада: 18 мин сбросили россияне на территорию громады.
- Свесская община: произошел сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв).
- Эсманская община: 11 мин сбросил враг на территорию громады и совершил атаку FPV дронами (2 взрыва).
- Середино-Будская громада: враг бил из минометов (13 взрывов).
- Миропольская громада: россияне ударили из РСЗО (23 взрыва).
- Новослободская громада: осуществлен артиллерийский обстрел (5 взрывов).
Напомним
Ночью и утром российские войска осуществили 23 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, зафиксировано 48 взрывов.