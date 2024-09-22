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Ситуація на Сумщині: зафіксовано 23 обстріли

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Вночі та вранці російські війська здійснили 23 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, зафіксовано 48 вибухів

Вночі та вранці російські війська здійснили 23 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, зафіксовано 48 вибухів. Пише УНН з посиланням на Сумську ОВА.

Вночі та зранку російські війська здійснили 23 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області, під час яких зафіксовано 48 вибухів. Під обстріли потрапили громади: Хотінська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Річківська, Путивльська, Новослобідська, Глухівська, Шалигинська та Шосткинська.

Великописарівську громаду було атаковано FPV-дронами (5 вибухів) та артилерією (5 вибухів).

У Хотінській громаді зафіксовано артилерійські удари (3 вибухи) і мінометні обстріли (8 вибухів).

У Краснопільській громаді відбулися скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух) і мінометний обстріл (5 вибухів).

У Білопільській громаді сталася атака FPV-дроном (1 вибух).

У Річківській громаді було зафіксовано пуск керованої авіабомби (КАБ) (3 вибухи).

У Шосткинській громаді ворог здійснив атаку БпЛА "Шахед" (6 вибухів).

У Миропільській громаді відбулася атака баражуючим боєприпасом "Ланцет" (1 вибух).

У Путивльській громаді зафіксовано артилерійський обстріл (6 вибухів).

У Новослобідській громаді ворог обстрілював артилерією (2 вибухи).

У Шалигинській громаді зафіксовано пуск КАБ (1 вибух).

У Глухівській громаді також відбувся пуск КАБ (1 вибух).

Нагадаємо

Минулої доби війська рф здійснили 81 обстріл по Сумській області, спричинивши 175 вибухів. Атаки включали артилерію, міномети, РСЗВ, авіабомби та дрони, найбільше постраждала Краснопільська громада.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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