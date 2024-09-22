Ситуация на Сумщине: зафиксировано 23 обстрела

Ночью и утром российские войска совершили 23 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, зафиксировано 48 взрывов. Пишет УНН со ссылкой на Сумскую ОВА.

Ночью и утром российские войска совершили 23 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, во время которых зафиксировано 48 взрывов. Под обстрелы попали общины: Хотинская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Речковская, Путивльская, Новослободская, Глуховская, Шалыгинская и Шосткинская.

Великописаревская община была атакована FPV-дронами (5 взрывов) и артиллерией (5 взрывов).

В Хотинской громаде зафиксированы артиллерийские удары (3 взрыва) и минометные обстрелы (8 взрывов).

В Краснопольской громаде произошли сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв) и минометный обстрел (5 взрывов).

В Белопольской громаде произошла атака FPV-дроном (1 взрыв).

В Речковской громаде был зафиксирован пуск управляемой авиабомбы (КАБ) (3 взрыва).

В Шосткинской громаде враг совершил атаку БпЛА "Шахед" (6 взрывов).

В Миропольской общине состоялась атака барражирующим боеприпасом "Ланцет" (1 взрыв).

В Путивльской громаде зафиксирован артиллерийский обстрел (6 взрывов).

В Новослободской громаде враг обстреливал артиллерией (2 взрыва).

В Шалыгинской громаде зафиксирован пуск КАБ (1 взрыв).

В Глуховской общине также состоялся пуск КАБ (1 взрыв).

Напомним,

За прошедшие сутки войска рф совершили 81 обстрел по Сумской области, вызвав 175 взрывов. Атаки включали артиллерию, минометы, РСЗО, авиабомбы и дроны, больше всего пострадала Краснопольская община.