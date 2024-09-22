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Окупанти протягом дня 54 рази обстріляли прикордоння Сумщини - ОВА

Окупанти протягом дня 54 рази обстріляли прикордоння Сумщини - ОВА

Київ • УНН

 • 22787 перегляди

22 вересня російські війська здійснили 54 обстріли прикордонних територій Сумської області. Атаки включали артилерію, міномети, РСЗВ, FPV-дрони та скидання боєприпасів з БПЛА, зафіксовано 150 вибухів.

22 вересня росіяни здійснили 54 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 150 вибухів. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Миропільська, Білопільська, Річківська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Свеська, Середино-Будська громади.

  • Хотінська громада: ворог бив з артилерії (10 вибухів), мінометів (4 вибухи), здійснив пуск КАБ (3 вибухи).
  • Білопільська громада: росіяни вдарили з РСЗВ (3 вибухи), FPV дронами (2 вибухи), скинули ВОГ з 2 БпЛА (9 вибухів) та КАБ (1 вибух).
  • Миколаївська громада: здійснено пуски КАБ (3 вибухи), артилерійський обстріл (2 вибухи).
  • Краснопільська громада: зафіксовано атаку FPV дроном (3 вибухи), артилерійський обстріл (5 вибухів), скидання ВОГ з 1 БпЛА (3 вибухи).
  • Великописарівська громада: відбулися атака FPV дронами (8 вибухів), скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи), мінометний обстріл (6 вибухів), артобстріл (4 вибухи).
  • Глухівська громада: завдано удари КАБ (2 вибухи).
  • Річківська громада: здійснено пуск КАБ (2 вибухи).
  • Шалигинська громада: 18 мін скинули росіяни на територію громади.
  • Свеська громада: відбулося скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух).
  • Есманьська громада: 11 мін скинув ворог на територію громади та здійснив атаку FPV дронами (2 вибухи).
  • Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів (13 вибухів).
  • Миропільська громада: росіяни вдарили з РСЗВ (23 вибухи).
  • Новослобідська громада: здійснено артилерійський обстріл (5 вибухів).

Нагадаємо

Вночі та вранці російські війська здійснили 23 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, зафіксовано 48 вибухів.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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