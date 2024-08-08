На Керченском мосту россияне установили контейнеры для досмотра автомобилей и автобусов. По словам главы минтранса рф романа Старовойта, они нужны для обеспечения безопасности на Керченском мосту. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Крым Реалии".

Детали

Как утверждает Старовойт, легковой автомобиль при пересечении Крымского моста осматривают всего шесть минут, автобусы - до 15 минут.

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказывал, что российские власти ужесточили правила проезда по мосту. Он указал, что примерно в 10 км от моста начинает работать РЭБ, сбивая GPS.

Кроме того, автомобилям нужно пройти проверку, как при пересечении границы. Есть два варианта: сканер и ручная проверка.

росіяни продовжують будувати оборонні споруди навколо Керченського мосту