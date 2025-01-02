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Оккупанты ударили по Боровой на Харьковщине: повреждено админздание, учебные заведения

Оккупанты ударили по Боровой на Харьковщине: повреждено админздание, учебные заведения

Киев  •  УНН

 • 7989 просмотра

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Оккупанты обстреляли центральную часть поселка Боровая на Харьковщине около 12:35. В результате атаки повреждено административное здание, учебные заведения и транспортные средства.

В результате удара по поселку Боровая Харьковской области повреждено админздание, учебные заведения, автомобили, сообщили в Харьковской ОГА, передает УНН.

Детали

Около 12:35 оккупанты обстреляли центральную часть поселка Боровая Изюмского района. В результате удара повреждения получили административное здание, учебные заведения и транспортные средства. Информация о пострадавших не поступала

- сообщили в ОВА. 

В администрации добавили, что на месте происшествия работают профильные службы.

Напомним

В Харьковской области продолжаются работы по построению фортификационных сооружений и круговой обороны Изюма и Балаклеи. Работы выполняются по плану под контролем военных. 

Павел Башинский

Павел Башинский

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