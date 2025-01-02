Оккупанты ударили по Боровой на Харьковщине: повреждено админздание, учебные заведения
Киев • УНН
Оккупанты обстреляли центральную часть поселка Боровая на Харьковщине около 12:35. В результате атаки повреждено административное здание, учебные заведения и транспортные средства.
В результате удара по поселку Боровая Харьковской области повреждено админздание, учебные заведения, автомобили, сообщили в Харьковской ОГА, передает УНН.
Детали
Около 12:35 оккупанты обстреляли центральную часть поселка Боровая Изюмского района. В результате удара повреждения получили административное здание, учебные заведения и транспортные средства. Информация о пострадавших не поступала
В администрации добавили, что на месте происшествия работают профильные службы.
Напомним
В Харьковской области продолжаются работы по построению фортификационных сооружений и круговой обороны Изюма и Балаклеи. Работы выполняются по плану под контролем военных.