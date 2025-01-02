Окупанти вдарили по Боровій на Харківщині: пошкоджена адмінбудівля, учбові заклади

Внаслідок удару по селищу Борова Харківської області пошкоджена адмінбудівля, учбові заклади, автівки, повідомили в Харківській ОВА, передає УНН.

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Близько 12:35 окупанти обстріляли центральну частину селища Борова Ізюмського району. Внаслідок удару пошкоджень зазнали адміністративна будівля, учбові заклади та транспортні засоби. Інформація про постраждалих не надходила - повідомили в ОВА.

В адміністрації додали, що на місці події працюють профільні служби.

Нагадаємо

У Харківській області тривають роботи з побудови фортифікаційних споруд та кругової оборони Ізюма й Балаклії. Роботи виконуються за планом під контролем військових.