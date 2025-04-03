Оккупанты тестируют несертифицированные вакцины на детях Луганска - ЦНС

Во временно оккупированном Луганске россияне начали массовую "вакцинацию" детей, используя препараты неизвестного происхождения. Об этом сообщает Центр национального сопротивления в Telegram, пишет УНН.

Пока цивилизованный мир разрабатывает безопасные вакцины, оккупанты решили превратить детей Луганска в подопытных. Во временно оккупированном городе началась массовая "вакцинация" детей до 6 лет препаратами неизвестного происхождения - говорится в заметке.

По информации, препараты не имеют ни международных сертификатов, ни какого-либо подтверждения безопасности их использования.

Отмечается, что это не первый случай, когда на захваченных территориях российские оккупанты прибегают к медицинским экспериментам, нарушая все этические и правовые нормы. Поэтому ЦНС призывает родителей быть осторожными и не разрешать своим детям участвовать в таких опасных испытаниях.

Напомним

Ранее ЦНС сообщал, что на оккупированных территориях Запорожской области в больницах работают выпускники фейковых вузов из "днр".

В частности, студентам без опыта и лицензий сразу выдали должности.