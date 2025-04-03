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Оккупанты тестируют несертифицированные вакцины на детях Луганска - ЦНС

Киев • УНН

 • 8270 просмотра

Во временно оккупированном Луганске захватчики проводят массовую вакцинацию детей до 6 лет неизвестными препаратами без международных сертификатов. ЦНС призывает родителей быть осторожными.

Оккупанты тестируют несертифицированные вакцины на детях Луганска - ЦНС

Во временно оккупированном Луганске россияне начали массовую "вакцинацию" детей, используя препараты неизвестного происхождения. Об этом сообщает Центр национального сопротивления в Telegram, пишет УНН.

Пока цивилизованный мир разрабатывает безопасные вакцины, оккупанты решили превратить детей Луганска в подопытных. Во временно оккупированном городе началась массовая "вакцинация" детей до 6 лет препаратами неизвестного происхождения

- говорится в заметке.

По информации, препараты не имеют ни международных сертификатов, ни какого-либо подтверждения безопасности их использования.

Отмечается, что это не первый случай, когда на захваченных территориях российские оккупанты прибегают к медицинским экспериментам, нарушая все этические и правовые нормы. Поэтому ЦНС призывает родителей быть осторожными и не разрешать своим детям участвовать в таких опасных испытаниях.

Напомним

Ранее ЦНС сообщал, что на оккупированных территориях Запорожской области в больницах работают выпускники фейковых вузов из "днр". 

В частности, студентам без опыта и лицензий сразу выдали должности.

Алина Волянская

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