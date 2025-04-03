Окупанти тестують несертифіковані вакцини на дітях Луганська - ЦНС
Київ • УНН
У тимчасово окупованому Луганську загарбники проводять масову вакцинацію дітей до 6 років невідомими препаратами без міжнародних сертифікатів. ЦНС закликає батьків бути обережними.
У тимчасово окупованому Луганську росіяни почали масову "вакцинацію" дітей використовуючи препарати невідомого походження. Про це повідомляє Центр національного спротиву у Telegram, пише УНН.
Поки цивілізований світ розробляє безпечні вакцини, окупанти вирішили перетворити дітей Луганська на піддослідних. У тимчасово окупованому місті розпочалась масова "вакцинація" дітей до 6 років препаратами невідомого походження
За інформацією, препарати не мають ані міжнародних сертифікатів, ані жодного підтвердження безпечності їх використання.
Зазначається, що це не перший випадок, коли на захоплених територіях російські окупанти вдаються до медичних експериментів, порушуючи всі етичні та правові норми. Тож ЦНС закликає батьків бути обережними і не дозволяти своїм дітям брати участь у таких небезпечних випробуваннях.
Нагадаємо
Раніше ЦНС повідомляв, що на окупованих територіях Запорізької області в лікарнях працюють випускники фейкових вишів з "днр".
Зокрема, студентам без досвіду та ліцензій одразу видали посади.