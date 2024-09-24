Оккупанты совершили 90 обстрелов приграничных территорий Сумщины: погиб 1 человек
Киев • УНН
Оккупанты совершили 90 обстрелов приграничных территорий Сумской области, зафиксирован 191 взрыв. В результате атаки на Новослободскую громаду погиб один гражданский человек.
В течение дня россияне совершили 90 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 191 взрыв. Об этом сообщает Сумская ОГА, пишет УНН.
Обстрелам подверглись Сумская, Николаевская, Хотинская, Миропольская, Белопольская, Речковская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Новослободская, Глуховская, Эсманьская, Шалыгинская, Дружбовская, Середино-Будская громады,
Детали
- Великописаревская громада: враг бил из минометов (27 взрывов), артиллерии (2 взрыва), FPV дронами (10 взрывов), из РСЗО (20 взрывов), сбросил снаряды типа ВОГ БпЛА (4 взрыва).
- Сумская община: осуществлен пуск КАБ (3 взрыва).
- Речковская громада: зафиксирован пуск КАБ (1 взрыв).
- Эсманская громада: 7 мин сбросили россияне на территорию громады. Также произошли обстрелы с использованием FPV дронов (4 взрыва).
- Белопольская громада: осуществлены пуски КАБ (4 взрыва), минометные обстрелы (21 взрыв), обстрел с использованием FPV дрона (1 взрыв), танковые обстрелы (11 взрывов).
- Краснопольская громада: враг ударил из артиллерии (8 взрывов), FPV дронами (9 взрывов), сбросил снаряд типа ВОГ с БпЛА (8 взрывов).
- Путивльская громада: осуществлен пуск КАБ (3 взрыва), обстрел с использованием FPV дронов (2 взрыва).
- Новослободская громада: зафиксированы пуски КАБ (9 взрывов), обстрелы с использованием FPV дронов (2 взрыва), в результате чего погиб 1 гражданский человек.
- Шалигинская громада: враг нанес удары пуск КАБ (5 взрывов), удар из минометов (6 взрывов).
- Хотинская община: был пуск КАБ (1 взрыв), обстрел с использованием БпЛА типа "Герань" (1 взрыв).
- Николаевская община: осуществлен пуск КАБ (1 взрыв).
- Дружбовская громада: зафиксированы обстрелы с использованием FPV дронов (13 взрывов).
- Глуховская община: были обстрелы с использованием FPV дронов (5 взрывов).
- Миропольская община: нанесена атака с использованием FPV дронов (2 взрыва).
- Середино-Будская громада: осуществлен обстрел с использованием FPV дрона (3 взрыва).
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