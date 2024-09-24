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Окупанти здійснили 90 обстрілів прикордонних територій Сумщини: загинула 1 людина

Окупанти здійснили 90 обстрілів прикордонних територій Сумщини: загинула 1 людина

Київ • УНН

 • 27493 перегляди

Окупанти здійснили 90 обстрілів прикордонних територій Сумської області, зафіксовано 191 вибух. Внаслідок атаки на Новослобідську громаду загинула одна цивільна людина.

Протягом дня росіяни здійснили 90 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 191 вибух. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.

Обстрілів зазнали Сумська, Миколаївська, Хотінська, Миропільська, Білопільська, Річківська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська громади,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

  • Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (27 вибухів), артилерії (2 вибухи), FPV дронами (10 вибухів), з РСЗВ (20 вибухів), скинув снаряди типу ВОГ БпЛА (4 вибухи).
  • Сумська громада: здійснено пуск КАБ (3 вибухи).
  • Річківська громада: зафіксовано пуск КАБ (1 вибух).
  • Есманьська громада: 7 мін скинули росіяни на територію громади. Також відбулися обстріли з використанням FPV дронів (4 вибухи).
  • Білопільська громада: здійснено пуски КАБ (4 вибухи), мінометні обстріли (21 вибух), обстріл з використанням FPV дрону (1 вибух), танкові обстріли (11 вибухів).
  • Краснопільська громада: ворог вдарив з артилерії (8 вибухів), FPV дронами (9 вибухів), скинув снаряд типу ВОГ з БпЛА (8 вибухів).
  • Путивльська громада: здійснено пуск КАБ (3 вибухи), обстріл з використанням FPV дронів (2 вибухи).
  • Новослобідська громада: зафіксовано пуски КАБ (9 вибухів), обстріли з використанням FPV дронів (2 вибухи), внаслідок чого загинула 1 цивільна особа.
  • Шалигинська громада: ворог завдав ударів пуск КАБ (5 вибухів), удару з мінометів (6 вибухів).
  • Хотінська громада: був пуск КАБ (1 вибух), обстріл з використанням БпЛА типу "Герань" (1 вибух).
  • Миколаївська громада: здійснено пуск КАБ (1 вибух).
  • Дружбівська громада: зафіксовано обстріли з використанням FPV дронів (13 вибухів).
  • Глухівська громада: були обстріли з використанням FPV дронів (5 вибухів).
  • Миропільська громада: завдано атаку з використанням FPV дронів (2 вибухи).
  • Середино-Будська громада: здійснено обстріл з використанням FPV дрону (3 вибухи).

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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