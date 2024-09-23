Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на Херсон: пострадал 57-летний мужчина
Киев • УНН
В Херсоне в результате атаки вражеского дрона пострадал 57-летний мужчина. Пострадавший получил минно-взрывную и черепно-мозговую травмы, травматическую ампутацию правого предплечья и травматический шок.
Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на Херсон, пострадал 57-летний мужчина. Об этом сообщил председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.
«В больницу госпитализировали 57-летнего мужчину, который пострадал в результате сброса врагом взрывчатки с дрона в Днепровском районе города.
У пострадавшего минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы, травматическая ампутация правого предплечья, травматический шок», - сообщил Мрочко.
По его словам, врачи проводят дообследование.
рф атаковала Херсонщину с БПЛА: пострадал мужчина23 сентября 2024, 09:30 • 13303 просмотра