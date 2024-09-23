Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на Херсон, пострадал 57-летний мужчина. Об этом сообщил председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.

«В больницу госпитализировали 57-летнего мужчину, который пострадал в результате сброса врагом взрывчатки с дрона в Днепровском районе города.

У пострадавшего минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы, травматическая ампутация правого предплечья, травматический шок», - сообщил Мрочко.

По его словам, врачи проводят дообследование.

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