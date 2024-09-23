Окупанти скинули вибухівку з дрона на Херсон: постраждав 57-річний чоловік
Київ • УНН
У Херсоні внаслідок атаки ворожого дрона постраждав 57-річний чоловік. Потерпілий отримав мінно-вибухову та черепно-мозкову травми, травматичну ампутацію правого передпліччя та травматичний шок.
Окупанти скинули вибухівку з дрона на Херсон, постраждав 57-річний чоловік. Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, передає УНН.
"До лікарні ушпиталено 57-річного чоловіка, який постраждав внаслідок скиду ворогом вибухівки з дрона у Дніпровському районі міста.
У потерпілого мінно-вибухова та закрита черепно-мозкова травми, травматична ампутація правого передпліччя, травматичний шок", - повідомив Мрочко.
За його словами, лікарі проводять дообстеження.
рф атакувала Херсонщину з БПЛА: постраждав чоловік23.09.24, 12:30 • 26181 перегляд