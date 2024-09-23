Окупанти скинули вибухівку з дрона на Херсон, постраждав 57-річний чоловік. Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, передає УНН.

"До лікарні ушпиталено 57-річного чоловіка, який постраждав внаслідок скиду ворогом вибухівки з дрона у Дніпровському районі міста.

У потерпілого мінно-вибухова та закрита черепно-мозкова травми, травматична ампутація правого передпліччя, травматичний шок", - повідомив Мрочко.

За його словами, лікарі проводять дообстеження.

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