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рф атакувала Херсонщину з БПЛА: постраждав чоловік

рф атакувала Херсонщину з БПЛА: постраждав чоловік

Київ • УНН

 • 26181 перегляди

На Херсонщині російські війська атакували село Кіндійку за допомогою БПЛА. 70-річний чоловік отримав вибухові травми, контузію та поранення голови й ноги, перебуваючи на своєму городі.

На Херсонщині російські війська атакували Кіндійку за допомогою безпілотника, внаслідок чого постраждав 70-річний чоловік.  Про це повідомили у Херснонській ОВА, пише УНН.

Деталі

Окупанти здійснили атаку на Кіндійку за допомогою безпілотника. Внаслідок вибуху, спричиненого скиданням вибухівки з дрона, постраждав 70-річний чоловік, який знаходився на своєму городі. Його госпіталізували з вибуховими травмами, контузією та уламковими пораненнями голови й ноги.

Нагадаємо 

У Херсонській області російські війська вранці скинули вибухівку з безпілотника на автомобіль швидкої допомоги, постраждали 58-річний фельдшер та 50-річний водій.

На Херсонщині війська рф поцілили в банк, за добу є загиблий і 7 поранених23.09.24, 08:49 • 19527 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Війна
khersonska-oblastХерсонська область

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