рф атакувала Херсонщину з БПЛА: постраждав чоловік
Київ • УНН
На Херсонщині російські війська атакували село Кіндійку за допомогою БПЛА. 70-річний чоловік отримав вибухові травми, контузію та поранення голови й ноги, перебуваючи на своєму городі.
На Херсонщині російські війська атакували Кіндійку за допомогою безпілотника, внаслідок чого постраждав 70-річний чоловік. Про це повідомили у Херснонській ОВА, пише УНН.
Деталі
Окупанти здійснили атаку на Кіндійку за допомогою безпілотника. Внаслідок вибуху, спричиненого скиданням вибухівки з дрона, постраждав 70-річний чоловік, який знаходився на своєму городі. Його госпіталізували з вибуховими травмами, контузією та уламковими пораненнями голови й ноги.
Нагадаємо
У Херсонській області російські війська вранці скинули вибухівку з безпілотника на автомобіль швидкої допомоги, постраждали 58-річний фельдшер та 50-річний водій.
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