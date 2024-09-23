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росіяни атакували "швидку" з дрона на Херсонщині: постраждали фельдшер та водій

росіяни атакували "швидку" з дрона на Херсонщині: постраждали фельдшер та водій

Київ • УНН

 • 14298 перегляди

У Херсонській області російські війська скинули вибухівку з БпЛА на автомобіль швидкої допомоги. Постраждали 58-річний фельдшер та 50-річний водій, які отримали вибухові травми і контузії.

У Херсонській області російські війська вранці скинули вибухівку з безпілотника на автомобіль швидкої допомоги, постраждали 58-річний фельдшер та 50-річний водій, повідомили у понеділок у Херсонській ОВА у Telegram, пише УНН.

Зранку поблизу Ромашкового Білозерської громади росіяни атакували "швидку" з безпілотника. Через скидання вибухівки з БпЛА транспортний засіб зазнав пошкоджень. Постраждав 58-річний фельдшер та 50-річний водій "екстренки". У них – вибухові травми і контузії

- повідомили в ОВА.

Постраждалих, як вказано, доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

На Херсонщині війська рф поцілили в банк, за добу є загиблий і 7 поранених23.09.24, 08:49 • 19527 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
khersonska-oblastХерсонська область

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