росіяни атакували "швидку" з дрона на Херсонщині: постраждали фельдшер та водій
Київ • УНН
У Херсонській області російські війська скинули вибухівку з БпЛА на автомобіль швидкої допомоги. Постраждали 58-річний фельдшер та 50-річний водій, які отримали вибухові травми і контузії.
У Херсонській області російські війська вранці скинули вибухівку з безпілотника на автомобіль швидкої допомоги, постраждали 58-річний фельдшер та 50-річний водій, повідомили у понеділок у Херсонській ОВА у Telegram, пише УНН.
Зранку поблизу Ромашкового Білозерської громади росіяни атакували "швидку" з безпілотника. Через скидання вибухівки з БпЛА транспортний засіб зазнав пошкоджень. Постраждав 58-річний фельдшер та 50-річний водій "екстренки". У них – вибухові травми і контузії
Постраждалих, як вказано, доставили до лікарні для надання медичної допомоги.
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