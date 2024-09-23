россияне атаковали "скорую" с дрона в Херсонской области: пострадали фельдшер и водитель

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 9941 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 72383 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 118230 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 126175 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 165697 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152163 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140197 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 178723 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118291 просмотра

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россияне атаковали "скорую" с дрона в Херсонской области: пострадали фельдшер и водитель

россияне атаковали "скорую" с дрона в Херсонской области: пострадали фельдшер и водитель

Киев  •  УНН

 • 14298 просмотра

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В Херсонской области российские войска сбросили взрывчатку с БпЛА на автомобиль скорой помощи. Пострадали 58-летний фельдшер и 50-летний водитель, которые получили взрывные травмы и контузии.

В Херсонской области российские войска утром сбросили взрывчатку с беспилотника на автомобиль скорой помощи, пострадали 58-летний фельдшер и 50-летний водитель, сообщили в понедельник в Херсонской ОВА в Telegram, пишет УНН.

Утром вблизи Ромашкового Белозерской громады россияне атаковали "скорую" с беспилотника. Из-за сброса взрывчатки с БпЛА транспортное средство получило повреждения. Пострадали 58-летний фельдшер и 50-летний водитель "экстренки". У них - взрывные травмы и контузии

- сообщили в ОВА.

Пострадавших, как указано, доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

В Херсонской области войска рф попали в банк, за сутки есть погибший и 7 раненых23.09.24, 08:49 • 19240 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
khersonskaya-oblastХерсонская область

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