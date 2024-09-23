россияне атаковали "скорую" с дрона в Херсонской области: пострадали фельдшер и водитель
Киев • УНН
В Херсонской области российские войска сбросили взрывчатку с БпЛА на автомобиль скорой помощи. Пострадали 58-летний фельдшер и 50-летний водитель, которые получили взрывные травмы и контузии.
В Херсонской области российские войска утром сбросили взрывчатку с беспилотника на автомобиль скорой помощи, пострадали 58-летний фельдшер и 50-летний водитель, сообщили в понедельник в Херсонской ОВА в Telegram, пишет УНН.
Утром вблизи Ромашкового Белозерской громады россияне атаковали "скорую" с беспилотника. Из-за сброса взрывчатки с БпЛА транспортное средство получило повреждения. Пострадали 58-летний фельдшер и 50-летний водитель "экстренки". У них - взрывные травмы и контузии
Пострадавших, как указано, доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
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