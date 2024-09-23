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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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рф атаковала Херсонщину с БПЛА: пострадал мужчина

рф атаковала Херсонщину с БПЛА: пострадал мужчина

Киев  •  УНН

 • 26179 просмотра

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На Херсонщине российские войска атаковали село Киндейка с помощью БПЛА. 70-летний мужчина получил взрывные травмы, контузию и ранения головы и ноги, находясь на своем огороде.

На Херсонщине российские войска атаковали Киндейку с помощью беспилотника, в результате чего пострадал 70-летний мужчина.  Об этом сообщили в Херснонской ОГА, пишет УНН.

Детали

Оккупанты совершили атаку на Киндейку с помощью беспилотника. В результате взрыва, вызванного сбросом взрывчатки с дрона, пострадал 70-летний мужчина, который находился на своем огороде. Его госпитализировали со взрывными травмами, контузией и осколочными ранениями головы и ноги.

Напомним 

В Херсонской области российские войска утром сбросили взрывчатку с беспилотника на автомобиль скорой помощи, пострадали 58-летний фельдшер и 50-летний водитель.

В Херсонской области войска рф попали в банк, за сутки есть погибший и 7 раненых23.09.24, 08:49 • 19265 просмотров

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Война
khersonskaya-oblastХерсонская область

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