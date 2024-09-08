Оккупанты сбросили с дрона взрывчатку на маршрутку в Херсоне, есть пострадавшие

В Херсоне шесть человек пострадали из-за атаки российского беспилотника. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

По словам главы ОВА, пострадавшие - мужчины, 57, 58 и 60 лет, а также женщины, 43, 45 и 60 лет.

"Четыре человека пострадали в результате сброса взрывчатки с дрона на маршрутку. Два человека в момент удара находились на улице. Все пострадавшие - под наблюдением медиков, им оказывают необходимую помощь", - сообщил глава ОВА.

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