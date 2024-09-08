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Окупанти скинули з дрона вибухівку на маршрутку у Херсоні, є постраждалі

Окупанти скинули з дрона вибухівку на маршрутку у Херсоні, є постраждалі

Київ • УНН

 • 24799 перегляди

Російський безпілотник атакував маршрутку в Херсоні, поранивши шестеро людей. Постраждалі - чоловіки та жінки віком від 43 до 60 років, усі вони отримують необхідну медичну допомогу.

У Херсоні шестеро людей постраждали через атаку російського безпілотника.. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

Деталі

За словами голови ОВА, постраждалі - чоловіки, 57, 58 та 60 років, а також жінки, 43, 45 та 60 років.

"Четверо людей постраждали внаслідок скиду вибухівки з дрона на маршрутку. Двоє людей в момент удару знаходились на вулиці. Усі потерпілі - під наглядом медиків, їм надають необхідну допомогу", - повідомив голова ОВА.

рф обстріляла Херсонщину, забравши життя однієї людини та поранивши дев'ятьох08.09.24, 08:45 • 29402 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна

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