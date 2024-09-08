рф обстріляла Херсонщину, забравши життя однієї людини та поранивши дев'ятьох
Київ • УНН
Вороги обстріляли Херсонську область, спричинивши загибель однієї людини та поранення дев'яти. Пошкоджено житлові будинки, критичну інфраструктуру та медичні установи в кількох населених пунктах.
Країна-агресор обстріляла Херсонщину, через що загинула одна людина та дев'ятеро отримали поранення. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
Деталі
Приблизно опівночі ворожі війська з тимчасово окупованого лівобережжя обстріляли населений пункт Комишани Херсонської області. У результаті атаки постраждали четверо осіб.
65-річний чоловік у тяжкому стані був госпіталізований із мінно-вибуховою травмою та пораненням грудної клітини. Ще троє постраждалих – 41-річний чоловік та жінки 70 і 52 років – отримали контузії, черепно-мозкові травми та множинні уламкові поранення. Двоє з них були доставлені до лікарні, а 52-річна жінка отримала медичну допомогу на місці.
Також минулої доби під обстрілами та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Білозерка, Кізомис, Берислав та низка інших населених пунктів Херсонської області. Ворожі сили поцілили у житлові квартали, об'єкти критичної інфраструктури, медичні установи та Пункти Незламності.
Внаслідок атак пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, газопровід та автомобілі. Через обстріли загинула одна людина, ще п'ятеро отримали поранення.
На Херсонщині вранці війська рф вдарили КАБами по дитсадку, за добу 4 поранених06.09.24, 08:56 • 17612 переглядiв