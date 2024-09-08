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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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рф обстреляла Херсонщину, унеся жизни одного человека и ранив девять

Киев  •  УНН

8 сентября 2024, 05:45  •  9794 просмотра

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Враги обстреляли Херсонскую область, вызвав гибель одного человека и ранения девяти. Повреждены жилые дома, критическая инфраструктура и медицинские учреждения в нескольких населенных пунктах.

Страна-агрессор обстреляла Херсонщину, из-за чего погиб один человек и девять получили ранения. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

Около полуночи вражеские войска с временно оккупированного левобережья обстреляли населенный пункт Камышаны Херсонской области. В результате атаки пострадали четыре человека.

65-летний мужчина в тяжелом состоянии был госпитализирован с минно-взрывной травмой и ранением грудной клетки. Еще трое пострадавших -  41-летний мужчина и женщины 70 и 52 лет - получили контузии, черепно-мозговые травмы и множественные осколочные ранения. Двое из них были доставлены в больницу, а 52-летняя женщина получила медицинскую помощь на месте.

Также за прошедшие сутки под обстрелами и авиаударами оказались Антоновка, Садовое, Белозерка, Кизомыс, Берислав и ряд других населенных пунктов Херсонской области. Вражеские силы попали в жилые кварталы, объекты критической инфраструктуры, медицинские учреждения и Пункты Несокрушимости.

В результате атак повреждены многоэтажки, частные дома, газопровод и автомобили. В результате обстрелов погиб один человек, еще пятеро получили ранения.

На Херсонщині вранці війська рф вдарили КАБами по дитсадку, за добу 4 поранених6 сентября 2024, 05:56 • 16586 просмотров

Юлия Котвицкая

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