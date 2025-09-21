Оккупанты разрушили административное здание в Херсонской области - ГВА

$41.250.00
48.780.00
ukenru
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 13799 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 26099 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 40574 просмотра
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
20 сентября, 15:23 • 43261 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 51634 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 75637 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 83832 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 62747 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 57885 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 50836 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2м/с
61%
754мм
Популярные новости
Демченко о ситуации в Сумской области: активность рф существенно уменьшилась21 сентября, 10:11 • 6592 просмотра
российского генерала лапина уволили из армии: какую новую должность он получил21 сентября, 10:36 • 13155 просмотра
россия создала сеть из более чем 200 фейковых сайтов для атак на США21 сентября, 10:55 • 3932 просмотра
По линии границы с беларусью какой-либо активности нет - Госпогранслужба21 сентября, 11:10 • 5956 просмотра
Израиль пригрозил жестким ответом на признание Палестины15:52 • 19799 просмотра
публикации
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 40579 просмотра
Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни20 сентября, 18:15 • 32709 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака20 сентября, 08:41 • 75638 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto20 сентября, 04:00 • 83833 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 89305 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Урсула фон дер Ляйен
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Польша
Эстония
Реклама
УНН Lite
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 70327 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 89305 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 40387 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 40552 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 42246 просмотра
Актуальное
МиГ-31
ТикТок
YouTube
Еврофайтер Тайфун
Ил-18

Оккупанты разрушили административное здание в Херсонской области - ГВА

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Российские войска обстреляли Садовое, разрушив административное здание. Пожар ликвидировали спасатели, пострадавших нет.

Оккупанты разрушили административное здание в Херсонской области - ГВА

Сегодня утром российские войска обстреляли населенный пункт Садовое Херсонской области, в результате чего было разрушено административное здание. Об этом пишет УНН со ссылкой на Херсонскую городскую военную администрацию. 

Детали 

По данным местных властей, после удара возник пожар. На месте работали спасатели, которые локализовали возгорание. 

Пострадавших среди гражданского населения, к счастью, нет.

Напомним 

Армия РФ почти ежедневно терроризирует гражданское население Херсонщины. 8 сентября россияне атаковали дронами Днепровский район города.

Также недавно в результате атаки дрона погиб депутат облсовета и фермер Александр Гордиенко. Враг ударил по автомобилю, в котором он работал в поле.

Вероника Марченко

Война в Украине
Херсонская область
Херсон