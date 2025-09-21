Оккупанты разрушили административное здание в Херсонской области - ГВА

Сегодня утром российские войска обстреляли населенный пункт Садовое Херсонской области, в результате чего было разрушено административное здание. Об этом пишет УНН со ссылкой на Херсонскую городскую военную администрацию.

Детали

По данным местных властей, после удара возник пожар. На месте работали спасатели, которые локализовали возгорание.

Пострадавших среди гражданского населения, к счастью, нет.

Напомним

Армия РФ почти ежедневно терроризирует гражданское население Херсонщины. 8 сентября россияне атаковали дронами Днепровский район города.

Также недавно в результате атаки дрона погиб депутат облсовета и фермер Александр Гордиенко. Враг ударил по автомобилю, в котором он работал в поле.