Окупанти зруйнували адміністративну будівлю на Херсонщині - МВА

$41.250.00
48.780.00
ukenru
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 14074 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 26422 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 40886 перегляди
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
20 вересня, 15:23 • 43450 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 53296 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 51733 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 75804 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 83956 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 62793 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 57925 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2м/с
61%
754мм
Популярнi новини
російського генерала лапіна звільнили з армії: яку нову посаду він отримав21 вересня, 10:36 • 13280 перегляди
росія створила мережу з понад 200 фейкових сайтів для атак на США21 вересня, 10:55 • 4110 перегляди
По лінії кордону з білоруссю якоїсь активності немає - Держприкордонслужба21 вересня, 11:10 • 6190 перегляди
Талібан відхилив вимогу Трампа повернути авіабазу Баграм під контроль США - Bloomberg21 вересня, 12:02 • 3886 перегляди
Ізраїль пригрозив жорсткою відповіддю на визнання Палестини 15:52 • 19935 перегляди
Публікації
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 40884 перегляди
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені20 вересня, 18:15 • 32828 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку 20 вересня, 08:41 • 75803 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto20 вересня, 04:00 • 83955 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 89426 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Урсула фон дер Ляєн
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Польща
Естонія
Реклама
УНН Lite
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 70401 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 89427 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 40429 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 40589 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo19 вересня, 10:18 • 42281 перегляди
Актуальне
МіГ-31
TikTok
YouTube
Eurofighter Typhoon
Іл-18

Окупанти зруйнували адміністративну будівлю на Херсонщині - МВА

Київ • УНН

 • 196 перегляди

Російські війська обстріляли Садове, зруйнувавши адміністративну будівлю. Пожежу ліквідували рятувальники, постраждалих немає.

Окупанти зруйнували адміністративну будівлю на Херсонщині - МВА

Сьогодні зранку російські війська обстріляли населений пункт Садове, що на Херсонщині, внаслідок чого була зруйнована адміністративна будівля. Про це пише УНН із посиланням на Херсонську міську військову адміністрацію. 

Деталі 

За даними місцевої влади, після удару виникла пожежа. На місці працювали рятувальники, які локалізували загоряння. 

Постраждалих серед цивільного населення, на щастя, немає.

Нагадаємо 

Армія рф майже щоденно тероризує цивільне населення Херсонщини. 8 вересня росіяни атакували дронами Дніпровський район міста.

Також нещодавно внаслідок атаки дрона загинув депутат облради та фермер Олександр Гордієнко. Ворог вдарив по автівці, в якій він працював у полі.

Вероніка Марченко

Війна в Україні
Херсонська область
Херсон