Окупанти зруйнували адміністративну будівлю на Херсонщині - МВА
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Садове, зруйнувавши адміністративну будівлю. Пожежу ліквідували рятувальники, постраждалих немає.
Сьогодні зранку російські війська обстріляли населений пункт Садове, що на Херсонщині, внаслідок чого була зруйнована адміністративна будівля. Про це пише УНН із посиланням на Херсонську міську військову адміністрацію.
Деталі
За даними місцевої влади, після удару виникла пожежа. На місці працювали рятувальники, які локалізували загоряння.
Постраждалих серед цивільного населення, на щастя, немає.
Нагадаємо
Армія рф майже щоденно тероризує цивільне населення Херсонщини. 8 вересня росіяни атакували дронами Дніпровський район міста.
Також нещодавно внаслідок атаки дрона загинув депутат облради та фермер Олександр Гордієнко. Ворог вдарив по автівці, в якій він працював у полі.