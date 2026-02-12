$43.090.06
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 13026 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
11 февраля, 17:25 • 24145 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
11 февраля, 17:07 • 18867 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
11 февраля, 16:28 • 18950 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
11 февраля, 14:43 • 19230 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
11 февраля, 13:50 • 27192 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11 февраля, 11:56 • 18552 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
11 февраля, 09:46 • 21635 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 36336 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 25262 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Оккупанты расширяют программу выделения земли в Крыму участникам войны - ЦПД

Киев • УНН

 • 598 просмотра

В оккупированном Крыму готовят "закон" о выделении земельных участков участникам войны против Украины по месту их жительства. Это решение имеет целью стимулировать жителей Крыма заключать контракты с минобороны РФ и уменьшить нагрузку на бюджет.

Оккупанты расширяют программу выделения земли в Крыму участникам войны - ЦПД

Во временно оккупированном Крыму готовят "закон" о выделении земельных участков участникам войны против Украины по месту их жительства. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что инициатива предусматривает расширение практики бесплатного предоставления земли участникам войны: если раньше участки выделяли только в отдельных районах, то после принятия документа местные власти будут обязаны находить землю практически в любом населенном пункте полуострова.

Это решение имеет две основные цели. Первая - стимулировать жителей Крыма заключать контракты с минобороны рф, чтобы получить землю. Вторая - уменьшить нагрузку на бюджет, ведь можно будет вместо денежной компенсации выделить участок земли

- указывают в ЦПД.

Там предупреждают о риске принудительного изъятия участков у собственников, ведь в российском законодательстве уже есть механизмы для экспроприации земли под предлогом ее "неосвоения", а после принятия нового "закона" эти нормы могут применяться активнее.

"Оккупанты превращают и людей, и землю в Крыму в инструмент собственной военной политики. Полуостров рассматривается исключительно как ресурс - для пополнения армии и перераспределения собственности в интересах государства-агрессора", - резюмируют в ЦПД.

Напомним

Власти рф передали полномочия по регистрации недвижимости в оккупированном Крыму федеральной структуре - роскадастру. Это лишает местных гауляйтеров каких-либо возможностей распоряжаться активами полуострова.

Делают это, потому что понимают, что Украина не признает: Зеленский о требованиях рф признать Крым российским07.02.26, 14:21 • 8619 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Совет национальной безопасности и обороны Украины