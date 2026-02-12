Оккупанты расширяют программу выделения земли в Крыму участникам войны - ЦПД

Во временно оккупированном Крыму готовят "закон" о выделении земельных участков участникам войны против Украины по месту их жительства. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что инициатива предусматривает расширение практики бесплатного предоставления земли участникам войны: если раньше участки выделяли только в отдельных районах, то после принятия документа местные власти будут обязаны находить землю практически в любом населенном пункте полуострова.

Это решение имеет две основные цели. Первая - стимулировать жителей Крыма заключать контракты с минобороны рф, чтобы получить землю. Вторая - уменьшить нагрузку на бюджет, ведь можно будет вместо денежной компенсации выделить участок земли - указывают в ЦПД.

Там предупреждают о риске принудительного изъятия участков у собственников, ведь в российском законодательстве уже есть механизмы для экспроприации земли под предлогом ее "неосвоения", а после принятия нового "закона" эти нормы могут применяться активнее.

"Оккупанты превращают и людей, и землю в Крыму в инструмент собственной военной политики. Полуостров рассматривается исключительно как ресурс - для пополнения армии и перераспределения собственности в интересах государства-агрессора", - резюмируют в ЦПД.

Напомним

Власти рф передали полномочия по регистрации недвижимости в оккупированном Крыму федеральной структуре - роскадастру. Это лишает местных гауляйтеров каких-либо возможностей распоряжаться активами полуострова.

