Окупанти розширюють програму виділення землі в Криму учасникам війни - ЦПД

В окупованому Криму готують "закон" про виділення земельних ділянок учасникам війни проти України за місцем їхнього проживання. Це рішення має на меті стимулювати мешканців Криму укладати контракти з міноборони рф та зменшити навантаження на бюджет.

У тимчасово окупованому Криму готують "закон" про виділення земельних ділянок учасникам війни проти України за місцем їхнього проживання. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН. Деталі Зазначається, що ініціатива передбачає розширення практики безкоштовного надання землі учасникам війни: якщо раніше ділянки виділяли лише в окремих районах, то після ухвалення документа місцева влада буде зобов’язана знаходити землю практично в будь-якому населеному пункті півострова. Це рішення має дві основні цілі. Перша - стимулювати мешканців Криму укладати контракти з міноборони рф, щоб отримати землю. Друга - зменшити навантаження на бюджет, адже можна буде замість грошової компенсації виділити ділянку землі - вказують у ЦПД. Там попереджають про ризик примусового вилучення ділянок у власників, адже в російському законодавстві вже є механізми для експропріації землі під приводом її "неосвоєння", а після ухвалення нового "закону" ці норми можуть застосовуватися активніше. "Окупанти перетворюють і людей, і землю в Криму на інструмент власної воєнної політики. Півострів розглядається виключно як ресурс - для поповнення армії та перерозподілу власності в інтересах держави-агресора", - резюмують у ЦПД. Нагадаємо Влада рф передала повноваження з реєстрації нерухомості в окупованому Криму федеральній структурі - роскадастру. Це позбавляє місцевих гауляйтерів будь-яких можливостей розпоряджатися активами півострова. Роблять це, бо розуміють, що Україна не визнає: Зеленський про вимоги рф визнати Крим російським