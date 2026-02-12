Окупанти розширюють програму виділення землі в Криму учасникам війни - ЦПД

$43.090.06
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 12953 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25 • 23940 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07 • 18712 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
11 лютого, 16:28 • 18798 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
11 лютого, 14:43 • 19093 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
11 лютого, 13:50 • 27085 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11 лютого, 11:56 • 18521 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
11 лютого, 09:46 • 21618 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 36286 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59 • 25251 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
Четверо загиблих та троє поранених на Дніпропетровщині після ворожих ударів11 лютого, 21:26 • 7382 перегляди
Допомога на відновлення пошкодженого житла: як отримати кошти від державиPhoto11 лютого, 21:59 • 4954 перегляди
В Одесі пролунали вибухи: влада закликає залишатися в укриттях11 лютого, 22:52 • 4398 перегляди
Київ під атакою балістичних ракет, у місті лунають вибухи00:39 • 12038 перегляди
У тамбовській області рф уражено підприємство ОПКVideo02:12 • 6018 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 27083 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 24363 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 26296 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 36282 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 48528 перегляди
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Віталій Кличко
Сергій Лисак
Дональд Трамп
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Естонія
Швеція
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 12570 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto11 лютого, 14:59 • 14862 перегляди
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів11 лютого, 12:28 • 16372 перегляди
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ11 лютого, 08:43 • 18371 перегляди
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 34313 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Financial Times
Серіали

Окупанти розширюють програму виділення землі в Криму учасникам війни - ЦПД

Київ • УНН

 • 454 перегляди

В окупованому Криму готують "закон" про виділення земельних ділянок учасникам війни проти України за місцем їхнього проживання. Це рішення має на меті стимулювати мешканців Криму укладати контракти з міноборони рф та зменшити навантаження на бюджет.

Окупанти розширюють програму виділення землі в Криму учасникам війни - ЦПД

У тимчасово окупованому Криму готують "закон" про виділення земельних ділянок учасникам війни проти України за місцем їхнього проживання. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що ініціатива передбачає розширення практики безкоштовного надання землі учасникам війни: якщо раніше ділянки виділяли лише в окремих районах, то після ухвалення документа місцева влада буде зобов’язана знаходити землю практично в будь-якому населеному пункті півострова.

Це рішення має дві основні цілі. Перша - стимулювати мешканців Криму укладати контракти з міноборони рф, щоб отримати землю. Друга - зменшити навантаження на бюджет, адже можна буде замість грошової компенсації виділити ділянку землі

- вказують у ЦПД.

Там попереджають про ризик примусового вилучення ділянок у власників, адже в російському законодавстві вже є механізми для експропріації землі під приводом її "неосвоєння", а після ухвалення нового "закону" ці норми можуть застосовуватися активніше.

"Окупанти перетворюють і людей, і землю в Криму на інструмент власної воєнної політики. Півострів розглядається виключно як ресурс - для поповнення армії та перерозподілу власності в інтересах держави-агресора", - резюмують у ЦПД.

Нагадаємо

Влада рф передала повноваження з реєстрації нерухомості в окупованому Криму федеральній структурі - роскадастру. Це позбавляє місцевих гауляйтерів будь-яких можливостей розпоряджатися активами півострова.

Роблять це, бо розуміють, що Україна не визнає: Зеленський про вимоги рф визнати Крим російським07.02.26, 14:21 • 8619 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Рада національної безпеки і оборони України