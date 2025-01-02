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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты продвинулись вперед сразу на семи участках фронта на востоке Украины

Оккупанты продвинулись вперед сразу на семи участках фронта на востоке Украины

Киев  •  УНН

 • 1881 просмотра

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Российские войска осуществили продвижение вблизи Волкового, Нескучного, Новоелизаветовки, Соленого, Воздвиженки и Курахово. ВСУ продолжают удерживать позиции и сдерживать противника.

Враг продвинулся на нескольких направлениях. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Детали

Захватчики осуществили продвижение вблизи нескольких населенных пунктов на востоке Украины. В частности, зафиксирована активность в районах Волкового, Нескучного, Новоелизаветовки, Соленого, Воздвиженки, Курахово и его южных окраин. 

Вооруженные силы Украины продолжают удерживать позиции и проводят активные действия для сдерживания противника. Ситуация на фронте остается напряженной.

Оккупанты создали хаб для пехоты в Раздольном и пытаются продвигаться дальше - DeepState27 дек. 2024, 23:42 • 20920 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина