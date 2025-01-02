Оккупанты продвинулись вперед сразу на семи участках фронта на востоке Украины

Враг продвинулся на нескольких направлениях. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Детали

Захватчики осуществили продвижение вблизи нескольких населенных пунктов на востоке Украины. В частности, зафиксирована активность в районах Волкового, Нескучного, Новоелизаветовки, Соленого, Воздвиженки, Курахово и его южных окраин.

Вооруженные силы Украины продолжают удерживать позиции и проводят активные действия для сдерживания противника. Ситуация на фронте остается напряженной.

Оккупанты создали хаб для пехоты в Раздольном и пытаются продвигаться дальше - DeepState