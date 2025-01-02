Оккупанты продвинулись вперед сразу на семи участках фронта на востоке Украины
Киев • УНН
Российские войска осуществили продвижение вблизи Волкового, Нескучного, Новоелизаветовки, Соленого, Воздвиженки и Курахово. ВСУ продолжают удерживать позиции и сдерживать противника.
Враг продвинулся на нескольких направлениях. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Детали
Захватчики осуществили продвижение вблизи нескольких населенных пунктов на востоке Украины. В частности, зафиксирована активность в районах Волкового, Нескучного, Новоелизаветовки, Соленого, Воздвиженки, Курахово и его южных окраин.
Вооруженные силы Украины продолжают удерживать позиции и проводят активные действия для сдерживания противника. Ситуация на фронте остается напряженной.
Оккупанты создали хаб для пехоты в Раздольном и пытаются продвигаться дальше - DeepState27 дек. 2024, 23:42 • 20920 просмотров