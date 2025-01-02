Окупанти просунулися вперед одразу на семи ділянках фронту на сході України

Ворог просунувся на кількох напрямках. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.

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Загарбники здійснили просування поблизу кількох населених пунктів на сході України. Зокрема, зафіксовано активність у районах Вовкового, Нескучного, Новоєлизаветівки, Солоного, Воздвиженки, Курахового та його південних околиць.

Збройні сили України продовжують утримувати позиції та проводять активні дії для стримування противника. Ситуація на фронті залишається напружено.

Окупанти створили хаб для піхоти у Роздольному та намагаються просуватись далі - DeepState