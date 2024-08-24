На передовой противник продвинулся в Новогродовке и возле Гродовки. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Силы Обороны Украины имели успех восточнее Суджи. Враг продвинулся в Новогродовке и возле Гродовки - DeepState.

Напомним

По информации от Генштаба, захватчики сосредоточили свои атаки на Покровск, обстреливая районы Воздвиженки, Калинового, Новогродовки, Гродовки, Птичьего и Зеленого Поля.

На фронті відбулося 125 боєзіткнень: активні атаки рф на Покровському напрямку - Генштаб