Киев • УНН
На передовой противник продвинулся в Новогродовке и неподалеку Гродовки, сообщает DeepState. Силы обороны Украины имели успех восточнее Суджи.
На передовой противник продвинулся в Новогродовке и возле Гродовки. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Силы Обороны Украины имели успех восточнее Суджи. Враг продвинулся в Новогродовке и возле Гродовки
Напомним
По информации от Генштаба, захватчики сосредоточили свои атаки на Покровск, обстреливая районы Воздвиженки, Калинового, Новогродовки, Гродовки, Птичьего и Зеленого Поля.
На фронті відбулося 125 боєзіткнень: активні атаки рф на Покровському напрямку - Генштаб 23 августа 2024, 20:47 • 11708 просмотров